Riccione rinnova le vie del centro, due anni di lavori

Riccione si rifà il volto. Entro "due anni" tutto il centro, dalla nota passeggiata di viale Ceccarini fino al porto, sarà riqualificato all'insegna della pedonalizzazione e del verde. A spiegare il progetto è l'assessore comunale ai Lavori pubblici Simone Imola, alle prese in questi giorni con la partenza del primo step, la posa della nuova pavimentazione che sarà completata "entro Pasqua". "L'intervento prevede la risistemazione di tutto il viale, che si trova in condizioni abbastanza disastrose e con criticità importanti", ammette. Il piano stradale di viale Ceccarini sarà alzato per inglobare i rigonfiamenti delle radici dei pini marittimi. ù

Si tratta però di un intervento provvisorio, perché all'orizzonte c'è la riqualificazione di tutto il centro. "Lo chiamiamo il 'progettone' e vedrà il suo sviluppo durante tutto il nostro mandato elettorale", afferma l'assessore. La gara per la progettazione esecutiva sarà affidata "entro qualche settimana". Le linee guida sono la "pedonalità dell'area" e "il rispetto dei finanziamenti per le infrastrutture verdi e blu" previsti dall'Unione europea. Per la progettazione sono stati intercettati 350 mila euro dal Pnrr, riporta Imola. Il costo complessivo dell'opera è stimato in 5 milioni di euro, di cui "4 milioni da un contributo regionale derivante dall'Unione europea" e poi "un altro milione attualmente previsto dal bilancio dell'ente pubblico", il Comune. Qualora le risorse non risultino sufficienti, si ricorrere "a risorse dell'ente pubblico o al Pnrr.