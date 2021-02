Riccione: ritrovato corpo di una 80enne nel porto

Attorno alle 10 di questa mattina alcuni passanti hanno visto galleggiare un corpo nel porto di Riccione. Sul posto Vigili del fuoco, Capitaneria di porto e carabinieri per riportarlo a riva. Il personale del 118 non ha potuto che constatare il decesso. Si tratta di una donna del posto, 80enne. Gli inquirenti dovranno fare luce sull'accaduto; al momento non si esclude alcuna ipotesi. Il fatto è avvenuto ad una settimana da quello, dai contorni simili, accaduto a Rimini, nell'area del “ponte dello scout”.