Rientro Chico Forti in Italia, Nordio: "Lavoreremo per farlo tornare il prima possibile"

Nel servizio le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Obiettivo: lavorare per far tornare Chico Forti in Italia in tempi brevi. Ad assicurare massimo impegno è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, all'indomani dell'annuncio della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Dopo 24 anni di detenzione è stata appena firmata l'autorizzazione al trasferimento", ha spiegato venerdì Meloni. "Lo abbiamo promesso e l'abbiamo fatto. Ora aspettiamo in Italia Chico".



Era un annuncio atteso da anni quello per il trasferimento di Forti dagli Stati Uniti all'Italia. Un risultato che il Governo rivendica, proprio nelle ore della visita della presidente del Consiglio alla Casa Bianca, per discutere insieme a Joe Biden le priorità dell'agenda del G7. Roma ha presidenza di turno del gruppo. Da tempo l'Italia si era impegnata per riportare il 65enne trentino nella sua terra d'origine. Nel 2000 l'ergastolo inflitto dal tribunale della Florida per l'omicidio premeditato di un imprenditore australiano per il quale Forti, però, si è sempre dichiarato innocente.



Per il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si tratta di uno “straordinario risultato del Governo e della diplomazia italiana. Altra promessa mantenuta”. “Sono orgoglioso dei nostri funzionari”, aggiunge. Gioia da parte dei familiari che ora vedono per il loro caro l'inizio di una nuova vita vicino agli affetti. Favorevoli al trasferimento sia Biden che, prima di lui, Trump. Tempo fa anche l'avallo, condizionato, del Governatore della Florida ma, nel complesso iter, i pubblici ministeri si opposero chiedendo garanzie che il detenuto scontasse davvero la sua condanna, senza riduzioni. Poi lo sblocco della situazione. Tra i motivi dell'ok: la promozione del rapporto tra i Governi di Usa e Italia. Ora anche i familiari di altri italiani detenuti all'estero chiedono maggiore attenzione delle istituzioni ai singoli casi.

