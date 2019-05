Rimini: 19enne cade in moto, grave all'Infermi

Grave incidente ieri sera poco prima della mezzanotte per un 19enne riminese, ora ricoverato all'Infermi di Rimini. Secondo la ricostruzione, il giovane stava percorrendo via Savonarola a bordo della sua moto, quando all'altezza del sottopasso è caduto a terra, forse a causa dell'asfalto bagnato. Lanciato subito l'allarme dagli automobilisti che stavano transitando, che ha portato sul luogo oltre all'ambulanza anche l'auto medicalizzata e gli agenti della Polizia Municipale. Dopo aver stabilizzato le condizioni del 19enne i sanitari lo hanno trasportato in ospedale in codice di massima gravità.