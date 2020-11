Rimini: 21enne sorpreso con 30 chili di marijuana in casa, arrestato

Uno studente universitario aveva in casa 30 chili di marijuana e per questo è stato arrestato squadra mobile della questura di Rimini. Il 21enne, originario di Venezia, incensurato ed insospettabile, è stato bloccato dagli agenti della polizia appena uscito di casa, ieri mattina, a San Giuliano dove risiede da qualche tempo. Il blitz dei poliziotti è scattato in seguito ad alcune segnalazioni riguardo un grosso quantitativo di droga in un appartamento di un condominio in zona mare non lontano dal centro storico. Ieri mattina quindi, dopo aver visto uscire il ragazzo dal portone, gli agenti l'hanno fermato per un controllo, al quale il ventunenne ha risposto fornendo false generalità. Capendo oramai di essere alle strette, lo studente ha reagito con violenza, spintonando e scalciando contro gli agenti. In tasca gli è stato trovato un pacchetto con 13 grammi circa di marijuana mentre in casa la polizia ha trovato il grosso della droga in due borsoni neri contenenti circa 30 chili di marijuana.



Inoltre in un sacchetto c'erano anche 14 grammi di polvere marrone chiaro, presumibilmente ottenuta tramite l'estrazione a freddo della resina dai fiori e dalle foglie delle piante di cannabis. Secondo la sezione Antidroga la particolarità della sostanza ottenuta tramite la lavorazione a freddo è l'elevata concentrazione di Thc. Una droga ritenuta di qualità che sul mercato dello spaccio porta il prezzo a oltre 35 euro al grammo. Portato in Questura, su disposizione del pm di turno, il ventunenne è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida.