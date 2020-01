Rimini: aereo militare con sospetta anomalia chiede di poter atterrare, operazione riuscita

Atterraggio 'straordinario' per un aereo militare americano all'aeroporto internazionale Fellini. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi quando il velivolo, un B200, ha riscontrato un sospetto problema ad un'ala. Era proprio sopra al territorio della Romagna, quindi è stata lanciata la segnalazione per poter atterrare nell'aeroporto più vicino. Sono allora scattate le procedure d'emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi e una squadra di 17 uomini. A bordo dell'aereo c'erano quattro militari, in base alle prime informazioni. Proprio i vigili del fuoco fanno sapere che l'operazione è andata a buon fine.