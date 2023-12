Rimini, albero cade su auto con 5 persone a bordo: nessun ferito [fotogallery]

Le forti raffiche di vento che dalla scorsa notte spirano sul Riminese hanno causato, sul territorio provinciale, la caduta di rami e alberature a terra, anche sulla sede stradale. A quanto si è appreso sono stati 150 gli interventi compiuti dai Vigili del Fuoco - in costante collaborazione con la Protezione Civile e le forze dell'ordine - mentre continuano le segnalazioni di disagi legati alle folate di 'garbino', vento caldo che sta soffiando da ieri.

L'Arpae e la Protezione Civile regionale avevano disposto, nelle scorse ore, una allerta di colore arancione proprio per il forte vento su diverse aree dell'Emilia-Romagna oltre a una allerta rossa, per la giornata di oggi, per il rischio di frane, ruscellamenti e piene dei fiumi nella pianura reggiana e parmense.

A causa delle raffiche di vento che soffiano sul Riminese sarebbero rimasti danneggiati, sempre a quanto si è appreso, dei tralicci della corrente elettrica e disagi sarebbero stati registrati per le impalcature in alcuni cantieri. In via della Grotta Rossa si procede a senso unico alternato in alcuni punti per la caduta di due alberi. Via Regina Margherita è stata chiusa al traffico per via di un grosso albero abbattuto su un'auto in transito con cinque persone a bordo: nessuno di loro sarebbe rimasto ferito.

Particolarmente delicata una situazione a Vergiano dove il figlio di un anziano collegato ad un respiratore meccanico aveva segnalato la mancanza di corrente a casa dei genitori. Immediata la chiamata della polizia locale al gestore dell'energia per sollecitare il ripristino dell'erogazione, tenuto conto che il generatore ausiliario presente nell'abitazione aveva un'autonomia limitata.

La polizia locale è riuscita a ripristinare la viabilità in via destra del Porto, in via Coletti e in via Jano Planco, dove una grossa pianta aveva completamente ostruito tre delle quattro corsie stradali In via Sacramora, invece, è dovuta intervenire la protezione civile per un albero che si era abbattuto nei pressi di via dei Cipressi. Impegnativo anche l'intervento su via Regina Elena dove un albero si è abbattuto su un'auto in sosta, danneggiando anche la linea elettrica del filobus.



Notte di lavoro anche per i Vigili di Forlì intervenuti nella notte (come testimoniano le foto) per rimuovere gli alberi caduti in strada. In azione a Cesenatico e Bagno di Romagna.