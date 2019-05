Rimini: alcool vietato, nelle aree pubbliche del centro, dal 15 giugno

Un'ordinanza del Sindaco Gnassi ha vietato il consumo di bevande alcooliche, per tutta l'estate – 24 ore su 24 -, nelle aree pubbliche del centro storico cittadino: dal Corso d'Augusto al Ponte di Tiberio e Piazza Cavour. L'obiettivo è far cessare situazioni definite “problematiche”. Cittadini e commercianti, infatti, avrebbero più volte segnalato la presenza di gruppi di persone ubriache per le strade e nelle aree verdi. Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà una sanzione di 50 euro. Tutto ciò dal 15 giugno al 30 ottobre.