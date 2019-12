Rimini alla Casa del Cinema di Roma presenta le iniziative per celebrare i cent'anni dalla nascita di Fellini

Nel 2020 saranno cent'anni dalla nascita di Federico Fellini, e Rimini ha presentato alla Casa del Cinema di Roma “Fellini 100”, tutte le iniziative pensate e realizzate per celebrare il maestro. Rimini e Roma, un'unione d'amore nel segno di Federico Fellini, nato nella città romagnola, poi da sempre vissuto a Roma, che lo rese grande. Per l'amministrazione guidata da Andrea Gnassi è stato naturale pensare di scendere nella Capitale per raccontare il programma del centenario, che riceve il plauso di uno degli amici più cari di Fellini, Sergio Zavoli, giornalista, scrittore e politico, già senatore ed anche primo presidente della San Marino Rtv. La grande mostra a Castel Sismondo inaugura oggi a Rimini, fino al 15 marzo, quando inizierà a viaggiare, a Roma a Palazzo Venezia nell'aprile 2020, fino a raggiungere Los Angeles, Mosca e Berlino. A Rimini rimarrà invece una esposizione permanente, dal dicembre 2020, che diverrà il luogo per eccellenza dove conoscere Fellini. Difficile parlare del genio immortale: il regista Paolo Virzì, per disegnare il logo ufficiale di Fellini100, si è ispirato ad una delle foto più famose sul set di 8 ½, che lo ritrae domatore, di personaggi, fantasie e ossessioni.

Nel video le interviste a Sergio Zavoli, giornalista e scrittore, e a Andrea Gnassi, sindaco di Rimini