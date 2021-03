Rimini: anziana sola manifesta intenti suicidi

Nel pomeriggio di lunedì i Carabinieri di Rimini sono intervenuti in soccorso di una 71enne che aveva espresso la volontà di suicidarsi. A dare l'allarme un commerciante di San Giuliano al quale la donna si era rivolto per acquistare veleno per topi in forma liquida. L'uomo si era rifiutato di venderle un prodotto così particolare insospettito dall'atteggiamento della donna, che si è messa a piangere al suo diniego per poi allontanarsi per prendere un autobus. I Carabinieri sono così intervenuti facendo fermare l'autobus indicato ed individuato subito la donna, ancora fortemente scossa.

Lei a quel punto si è sfogata, raccontando di vivere da sola e di non avere buoni con i tre figli. Nonostante la presenza dei militari, e le parole di conforto, la donna non accennava a desistere dal proprio intento di farla finita. I Carabinieri hanno così chiesto il supporto del personale del 118, poi hanno contattato i figli, finché uno di loro non si è presentato all'ospedale, assicurando di prendersene cura.