Rimini: arrestato spacciatore a bordo di un motopesca nel porto canale

Durante un'operazione di controllo sul traffico di droghe, i militari del reparto Aero Navale della Guardia di Finanza, insieme alla Polizia Locale di Rimini, hanno arrestato un uomo extracomunitario privo di documenti a bordo di un motopesca dismesso ormeggiato nel porto canale della città. L'uomo, con precedenti penali, è stato trovato in possesso di 81,47 grammi di eroina (di cui 52 grammi di alta purezza), 0,49 grammi di hashish, due coltelli a serramanico, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Se immessa sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare circa 150.000 euro. Il soggetto è stato arrestato in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e processato per direttissima il 22 gennaio. L'operazione rientra negli sforzi delle forze dell'ordine per combattere il narcotraffico e garantire la sicurezza dei cittadini.