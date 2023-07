Rimini: aspettative del turismo luglio-agosto superiori al 2022

Sul fronte turistico le aspettative per luglio e agosto a Rimini "sono superiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". È quanto sostiene il sindaco della città romagnola, Jamil Sadegholvaad, alla luce degli "ultimi riscontri raccolti sul campo da Visit Rimini" che evidenziano "segnali incoraggianti per tutto il sistema turistico della Riviera e della Romagna, pesantemente danneggiato dall'alluvione del mese di maggio e dai conseguenti strascichi, nonché dal maltempo che si è protratto per tutto il mese di giugno". A giudizio di Sadegholvaad "questo ha portato a un ritardo, o meglio uno slittamento delle richieste e delle prenotazioni, verso i mesi più caldi dell'estate, a conferma di un trend positivo verso la nostra Riviera registrato già nei primi quattro mesi del 2023 e poi bruscamente interrottosi con il dramma dell'alluvione che ha colpito la Romagna".

Si tratta, prosegue il sindaco di Rimini, di "un andamento che da una parte ci lascia essere cautamente ottimisti per il proseguo dalla stagione, dall'altro ci dà contezza dell'importanza della programmazione di eventi e di appuntamenti sul territorio tra manifestazioni fieristiche, sportive, congressuali, il concerto di Vasco Rossi, gli appuntamenti ormai tradizionali che hanno sostenuto l'occupazione alberghiera e quindi l'indotto per il territorio, in un contesto delicato e incerto, consentendoci di superare un mese che altrimenti, avrebbe pagato maggiormente il contraccolpo della situazione meteorologica".