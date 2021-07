Rimini: attiva la nuova sede vaccinale Provinciale

Un risultato importantissimo per tutto il paese. L'Italia sta per raggiungere i 20 milioni di immunizzati “ma la sfida – avverte il ministro della Salute Speranza – non è ancora vinta”. La campagna di vaccinazioni punta ora su teen ager e over60 che non hanno ancora ricevuto la prima dose in modo da garantire l'avvio della scuola e un autunno in sicurezza, malgrado i prevedibili effetti della variante Delta. Dal commissario Figliuolo arrivano inoltre rassicurazioni sulla carenza di dosi: "Sono sufficienti – spiega - per procedere spediti nella campagna vaccinale".









A Rimini intanto da questa mattina è operativa la nuova sede vaccinale Provinciale, situata sulla strada consolare Rimini – San Marino al civico 76, vicino al Toys Center. A disposizione dell'attività vaccinale ci sono circa 1.780 metri quadrati e 8 linee vaccinali estendibili a 10, oltre che un ampio parcheggio di circa 7.000 metri quadrati dedicato ai cittadini che dovranno sottoporsi a vaccinazione.

In Europa intanto nell'ultima settimana c'è stata una vistosa crescita di casi. I paesi più colpiti sono Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Fortunatamente però per quanto riguarda il numero di decessi la variazione rispetto alle attese è molto più contenuta.