Rimini: auto sammarinese investe pedone a Marebello [fotogallery]

Un pedone, nel pomeriggio di lunedì, è stato investito a Rimini. Attorno alle 17 un'auto targata San Marino – una berlina sportiva Toyota -, mentre viaggiava in Viale Regina Margherita, nella zona di Marebello, ha urtato una persona, in prossima delle strisce pedonali, davanti all'istituto tecnico per il turismo “Marco Polo”. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha disposto il trasferimento del pedone coinvolto all'ospedale “Infermi” di Rimini. La Polizia locale si è invece occupata di ricostruire la dinamica del sinistro.