Rimini: auto sammarinese travolge centauro di 28 anni sulla Statale [fotogallery]

Nella mattinata di giovedì 19 maggio sulla statale 16 di Rimini, una donna a bordo di una Suzuki Swift bianca con targa sammarinese si è scontrata contro un centauro di Cesena classe '94 in maxi scooter. Stando alle prime ricostruzioni, pare che la donna abbia fatto manovra su doppia linea continua. Sul posto sono intervenuti il 118, la polizia municipale e la polizia stradale di Rimini per i rilievi. Sulla strada ci sono rallentamenti a causa di alcuni lavori in corso.