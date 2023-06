Rimini: cade mentre si arrampica sulla grondaia per raggiungere una ragazza al secondo piano

Sarebbe precipitato nel vuoto dal secondo piano, mentre cercava di raggiungere un appartamento. E' accaduto a Rimini, in via Giove. L'uomo si sarebbe arrampicato sulla grondaia, cadendo per cause ancora da accertare. Da chiarire se abbia agito sotto effetto dell'alcol visto che in terra è stato ritrovato anche un sacchetto con delle bottiglie. Sul posto, per soccorrerlo è intervenuta un'ambulanza e un'automedicalizzata con due pattuglie dei Carabinieri. Sembra che, nonostante la caduta, il 35enne non abbia perso conoscenza e dopo il volo si sarebbe addirittura rialzato, con visibili ferite alle gambe.