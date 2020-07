Rimini: cade un albero sulla strada, tre auto danneggiate

Per via del forte temporale della mattinata un pino è caduto in mattinata a Rimini, colpendo, con la parte alta, tre auto e un'abitazione sita in Via della Fiera. Chiusa temporaneamente la strada, con i Vigili del Fuoco al lavoro per la messa in sicurezza dell'area, utilizzando anche delle motoseghe. Sul posto anche la polizia stradale per la viabilità. Non ci sono feriti.