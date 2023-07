Rimini: camion esce dal parcheggio si scontra con moto, giovane al Pronto Soccorso

Incidente nel primo pomeriggio a Rimini, in Via Coriano. Secondo le prime ricostruzioni dei testimoni un giovane, in sella alla sua moto Yamaha, stava procedendo dal colosseo verso la statale, quando si è scontrato con un camioncino Iveco Daily che stava uscendo dal parcheggio all'altezza del civico 7. Sul posto è intervenuto prontamente il 118, che stava transitando sul posto, che ha chiesto il supporto di un auto medicalizzata. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.

Per via dei lavori sulla statale il traffico proveniente da Via Montescudo viene dirottato su Via Metauro e, chi vuole procedere in direzione Rimini centro, deve percorrere 400 metri in direzione opposta prima di fare inversione alla rotonda. Secondo i testimoni sarebbero numerosi i veicoli che, per accorciare la strada, si immetterebbero nel parcheggio a poca distanza da via Metauro per fare inversione verso la direzione opposta. Una manovra legittima, ma i residenti evidenziano che, per via dell'alto traffico nell'area, non sarebbe la prima volta che si verificano incidenti.