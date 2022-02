Rimini: cassiere sottrae mezzo milione alla banca

Un cassiere di banca riminese è stato indagato per aver sottratto quasi 500mila euro contanti al proprio istituto di credito. Per la Procura di Rimini, il cassiere, un 29enne riminese assunto da poco dall'istituto di credito, si sarebbe appropriato indebitamente di poco meno di mezzo milione attraverso prelievi in contanti direttamente dalla cassa. Da un controllo interno alla banca sarebbero quindi risultati ammanchi cospicui di denaro che il cassiere si intascava a fine giornata facendo però risultare come effettuati sui conti correnti. Un meccanismo emerso durante un controllo di routine da parte dell'istituto di credito, unica parte lesa del procedimento. I correntisti della banca non avrebbero subito alcun danno. Secondo quanto accertato, il cassiere, non sarebbe più in possesso del denaro sottratto.