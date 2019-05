Rimini: confermate le multe ai genitori dei bimbi non vaccinati

Confermate le multe decise a Rimini per chi manda all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia i figli non vaccinati. Il Tar dell'Emilia-Romagna ha infatti dato ragione al Comune, respingendo il ricorso presentato da sette genitori che chiedeva di annullare le sanzioni sull'inottemperanza agli obblighi vaccinali.

Nella sua sentenza, valutando le fazioni contrapposte, è stata giudicata "prevalente la tutela del fondamentale interesse pubblico alla salvaguardia della salute rispetto all'interesse privato fatto valere in giudizio". Oltre al rigetto dell'istanza, il Tribunale ha anche condannato i ricorrenti in solido al pagamento degli onorari del giudizio cautelare a favore del Comune. "Una sentenza importante, non solo per Rimini - commenta il Comune - perché afferma chiaramente come la tutela della salute venga prima di ogni altra cosa."

L'ordinanza, valida fino al 30 giugno 2019, prevede una sanzione pecuniaria "da 25 euro a 500 euro, in via breve 50 euro" per ogni giorno in cui i genitori continueranno a portare all'asilo nido o alla scuola dell'infanzia i propri figli non vaccinati. Inoltre "si dispone il divieto di accesso ai servizi educativi e alle scuole per l'infanzia comunali, privati e statali dei minori i cui genitori non abbiano presentato la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per legge".