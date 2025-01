Rimini: cupole squarciate al Bagno 26

Brutta sorpresa per Gabriele Pagliarani, il "bagnino d'Italia" titolare del bagno 26 sul lungomare Tintoli di Marina centro. Questa mattina le cupole in spiaggia, per fare sport anche nei mesi più freddi, presentavano degli squarci, sembra provocati da un coltello. L'allarme è scattato proprio dai fruitori della tenso struttura.

Alcuni attrezzi sportivi sono stati rubati altri gettati a terra. Un atto vandalico, compiuto nella notte, sul quale le forze dell'ordine stanno indagando. Da quantificare anche i danni subiti.

seguiranno aggiornamenti