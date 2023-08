Rimini: da inizio anno oltre 5mila passaggi col rosso, ecco i semafori più "snobbati"

Da inizio anno, sono oltre 5mila – per l'esattezza 5008 – le violazioni accertate dai semafori dotati di telecamere per passaggi col rosso, a Rimini. Una infrazione, ricorda l'amministrazione comunale, che prevede la decurtazione di 5 punti sulla patente, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 167 e - nel caso che lo stesso soggetto incorra nella medesima violazione in un periodo di due anni - anche in una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Dal report fornito dagli uffici della Polizia Locale emerge che questi oltre 5000 passaggi con il rosso si sono verificati prevalentemente negli incroci di: Via Regina Margherita/Via Catania (1937 sanzioni), Viale Principe Amedeo / Via Perseo (1231), Statale 16 / Via della Gazzella (819) e via Chiabrera / Via Giangi (434). Seguono poi con numeri inferiori i restanti incroci di viale Siracusa / Via Tommaseo (225), Via Caduti di Marzabotto / Via Di Mezzo (153), Via Jano Planco / Via Di Mezzo (132) e via Beltramini / Via Sacramora (77).

“Il passaggio con il rosso - commenta l’assessore alla Polizia Locale Juri Magrini – rappresenta una delle violazioni più pericolose, perché in una manciata di secondi, per una disattenzione, per eccesso di sicurezza o per sprezzo delle regole, si rischia di mettere a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri. In particolare degli utenti deboli della strada come i pedoni. Soprattutto nelle zone centrali, dove sono presenti attività economiche, oppure plessi scolastici. E’ nostro dovere mettere in sicurezza la mobilità lenta rappresentata dai tanti ciclisti, come nel caso della foto posta ad esempio. Questa dislocazione dei vista red è stata studiata dai tecnici, in incroci dove si ritiene si verifichino maggiori incidenti pericolosi. L’intenzione dell'Amministrazione è quello di continuare a investire sulla sicurezza stradale, adottando tutte le possibili azioni per disincentivare i comportamenti scorretti e pericolosi alla guida”.