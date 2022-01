Rimini, dal Pnrr 20 milioni di euro per il Parco del Mare sud

Di PNRR gli italiani sentono parlare da mesi. Da oggi il piano di rilancio prende concretezza nella riqualificazione che riguarderà il lungomare della zona sud di Rimini. Il Comune infatti incassa 20 milioni di euro dal Pnrr, divisi nei prossimi cinque anni. Nella prima conferenza stampa dell'anno il sindaco Jamil Sadegholvaad sottolinea il merito della progettazione da un milione di euro per tutta la zona sud pronta già da qualche mese. In particolare i tratti che saranno interessati dai lavori sono quelli da piazzale Gondar ai giardinetti di Rivazzurra, che andranno così a congiungersi al tratto Spadazzi già realizzato, fino al tratto ancora più a sud fino al confine con Riccione, compresa la ex colonia Bolognese.

Ci sono già state manifestazioni di interesse dai privati ed è già stata approvata la progettazione, finanziata per un milione dal Ministero. Le Risorse stanziate fanno seguito ai 49 milioni per il prolungamento del Metromare, mentre è stato valutato ammissibile a finanziamento per 3 milioni anche il progetto del polo per l'infanzia di Viserba. Per quel che riguarda la tempistica del Parco del Mare sud i lavori andranno messi a bando entro metà del 2023 e completati entro il 31 marzo 2026.

Nel video l'intervista al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad