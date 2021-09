Rimini: droga e pregiudicati in hotel, licenza sospesa per trenta giorni

Tutto era iniziato con l'individuazione e il fermo dei colpevoli di un tentato omicidio avvenuto a Bellariva nei primi giorni di agosto: due cittadini stranieri protagonisti di un accoltellamento in un bar della località riminese. Ma gli approfondimenti successivi sulla struttura ricettiva hanno portato alla luce una situazione di degrado e pericolo che è sfociata ieri nella sospensione della licenza all’esercizio per 30 giorni della struttura alberghiera di Marina Centro, che ospitava pregiudicati e irregolari alloggiati in giacigli nel sottotetto - molti dei quali non registrati - e presumibilmente dediti a spaccio. Rinvenuta - infatti - all'interno della struttura anche della sostanza stupefacente. Un'operazione che ha visto la partecipazione di agenti della Polizia Amministrativa della Questura di Rimini e operatori della Squadra Mobile e che ha dato corso alla contestazione di numerose violazioni amministrative.