Rimini, Forlenza: "Controlli fermi ed equilibrati"

In merito al rafforzamento dei controlli in vista del weekend pasquale, da Rimini le dichiarazioni del Prefetto Giuseppe Forlenza: "I controlli ci saranno, saranno molto fermi ma equilibrati - dice all'ANSA - Per i giorni 3, 4 e 5 aprile - ha detto - è stato messo a punto dispositivo mirato e rafforzato che vedrà l'impiego di centinaia di uomini delle forze dell'ordine, delle polizie municipali, in concorso con l'esercito". Controlli anti assembramenti che "verranno intensificati", spiega Forlenza, "nelle aree urbane a maggior rischio di assembramenti, come le spiagge, il lungomare, i parchi, strade, autostrade e confini regionali".