Rimini, fugge dal posto di blocco urtando col parabrezza la paletta della Polizia Locale: arrestato

E' scappato urtando con il parabrezza la paletta della Polizia Locale che ha cercato bloccarlo per un normale controllo, durante un posto di blocco a Miramare. La fuga è durata 20 minuti, con sorpassi a destra e svariate manovre azzardate. Una volta fermato, l'uomo - un 53 enne con precedenti specifici per guida in stato di ebbrezza e guida con patente revocata - è stato sottoposto al test dell’etilometro. Positivo all’esame è stato sanzionato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e comparirà oggi al processo dinanzi al Giudice del Tribunale di Rimini. Nella notte tra sabato e domenica gli agenti in borghese della squadra giudiziaria hanno controllato in tutto 37 veicoli: 13 le sanzioni contestate per positività all’etilometro. Per cinque automobilisti è scattata la sanzione più lieve - che prevede una multa di 544 euro, il ritiro della patente di guida da tre a sei mesi e la decurtazione di sei punti - mentre per altri otto quella più grave , con sospensione della patente da sei mesi a un anno, e 10 punti decurtati con denuncia all’Autorità Giudiziaria. Per due neopatentati è stata comminata una multa di 169 euro con una decurtazione di 5 punti sulla patente.