Rimini: fulmine si abbatte sulle balle di fieno, fiamme in un'azienda agricola

L'incendio a Rimini

Un vasto incendio è scoppiato in un'azienda agricola in via Longiano attorno alle 20 di giovedì sera.

A causarlo un fulmine, caduto sul deposito delle rotaballe di fieno all'esterno della struttura. Nessuna persona è rimasta coinvolta e anche il bestiame - una ventina di mucche nella stalla adiacente - è stato messo in sicurezza, ma nel fienile c'erano accatastate almeno 800 rotoballe che hanno preso fuoco.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente intervenuti con cinque squadre, autopompe serbatoio e autobotti da 8mila e 25mila litri, ma sono state necessarie quasi due ore per portare la situazione sotto controllo. Un'operazione difficile sia per l'emissione di fumi che per la presenza di liquami derivanti dalle attività di spegnimento, che per concludersi definitivamente proseguiranno ancora per qualche giorno. Sul posto anche la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Municipale, che hanno chiuso temporaneamente la strada al traffico.