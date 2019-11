Rimini, furto a casa di Serena Grandi

Furto venerdì sera nella casa riminese, a Marina Centro, dell'attrice Serena Grandi. L'allarme è scattato verso le 20 quando la Grandi ha allertato la polizia per un'effrazione. All'arrivo degli agenti, la porta d'ingresso era stata manomessa e all'interno, secondo le dichiarazioni, mancavano alcuni oggetti d'oro, fra cui – come riportato dal Corriere Romagna – l'anello del padre defunto. L'attrice si è poi riservata di fare un inventario per integrare la denuncia.

Serena Grandi, come da lei espresso in una “storia” su Instagram, sarebbe pronta a parlarne con Matteo Salvini, atteso nel tardo pomeriggio di oggi, alla Fiera di San Martino di Santarcangelo di Romagna. “Caro Matteo, hai ragione, ci vuole la ruspa, specialmente a Rimini che è un far-west”, queste le parole che concludono il breve video.

Non è la prima volta che l'attrice bolognese subisce un furto. Nel 2013 tre persone straniere, poi arrestate, erano penetrate all'interno del suo ristorante "La locanda di Miranda" di Borgo San Giuliano a Rimini.