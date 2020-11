Rimini: i ladri non risparmiano due scuole, scatta la denuncia del Comune

Il Comune di Rimini ha presentato una denuncia alle Forze dell’ordine per furti e scasso avvenuti nel fine settimana nella scuola primaria statale “Carla Ronci” di Torre Pedrera e nella scuola materna “Isola blu” a Viserbella. I ladri hanno sottratto in particolare materiale informatico, come pc, tablet, proiettori, casse acustiche, macchine fotografiche. Il Comune di Rimini ha immediatamente predisposto la sanificazione di tutti gli ambienti scolastici, e ripristinato la funzionalità degli spazi danneggiati dai ladri.





“Si tratta probabilmente una banda specializzata – spiega l’assessore ai servizi educativi Mattia Morolli – che sa bene come agire , come dimostra la destrezza nello scasso della porta blindata, che avevamo fatto costruire recentemente. Sarà nostra premura la sostituzione del materiale rubato, per permettere alle scuole di proseguire con i programmi didattici. Si tratta di un brutto segnale che, aldilà del danno pratico, preoccupa dal lato civile, sociale e culturale. Ringrazio personalmente la direttrice scolastica, Myriam Toccafondo, le insegnanti e l personale didattico e ausiliario di Torre Pedrera e Viserbella ”.