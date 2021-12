Rimini: il Consiglio provinciale resta al centrosinistra

Sono terminate le operazioni di spoglio per l’elezione dei dodici componenti del Consiglio provinciale di Rimini. Risultano eletti 7 consiglieri della LISTA CIVICA E DEMOCRATICA e 5 consiglieri della LISTA BUON GOVERNO IN PROVINCIA. La maggioranza resta dunque nelle mani del centrosinistra.

La nuova composizione del Consiglio è la seguente:

1. Piccioni Fabrizio sindaco di Misano Adriatico LISTA CIVICA E DEMOCRATICA

2. Morelli Daniele sindaco di San Giovanni in Marignano LISTA CIVICA E DEMOCRATICA

3. De Leonardis Daniela consigliere comunale di Rimini LISTA CIVICA E DEMOCRATICA

4. Di Natale Barbara consigliere comunale di Rimini LISTA CIVICA E DEMOCRATICA

5. Guaitoli Manuela consigliere comunale di Rimini LISTA CIVICA E DEMOCRATICA

6. Zamagni Giuliano consigliere comunale di Rimini LISTA CIVICA E DEMOCRATICA

7. Parma Alice sindaco di Santarcangelo di Romagna LISTA CIVICA E DEMOCRATICA



1. Spinelli Domenica sindaco di Coriano LISTA BUON GOVERNO IN PROVINCIA

2. Maggioli Roberto consigliere comunale di Bellaria-Igea Marina LISTA BUON GOVERNO IN PROVINCIA

3. Diotalevi Giancarlo consigliere comunale di San Leo LISTA BUON GOVERNO IN PROVINCIA

4. Zoccarato Matteo consigliere comunale di Rimini LISTA BUON GOVERNO IN PROVINCIA

5. Mauro Flavio consigliere comunale di Cattolica LISTA BUON GOVERNO IN PROVINCIA

Ha votato l’85,22% degli aventi diritto al voto, ovvero 323 su 379 tra sindaci e consiglieri comunali dei 27 Comuni compresi nel territorio provinciale di Rimini.