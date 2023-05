Rimini: il ruolo del medico nei corretti stili di vita, al via nuovo corso di formazione

Nel video le interviste a Franco Mandolesi, Vice Presidente Ordine Medici Provincia di Rimini e Claudio Stefanelli, Direttore Dip. Scienze qualità vita UNIBO.

Attività fisica, nutrizione, miglioramento della salute: uno stile di vita sano passa anche dalle puntuali indicazioni e pratiche che solo professionisti con una solida base scientifica possono somministrare. Fondamentale dunque l'aggiornamento continuo. Questo il fine che muove Dipartimento in Scienze della qualità della vita dell'Alma Mater, Ordine dei Medici e UNI.Rimini, guidata dal Presidente Simone Badioli e dal Direttore Lorenzo Succi, a farsi enti organizzatori del nuovo corso, presentato insieme all'Assessore allo Sport Moreno Maresi, con al centro proprio il ruolo del medico: di medicina generale, ma anche pediatri, endocrinologi, medici dello sport.

Iniziativa, con possibilità di crediti ECM, di supporto ai programmi messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna. Sede del corso: UNI.Rimini, in piazza Malatesta. Prime due giornate, venerdì 12 e sabato 13 maggio e poi per i successivi due fine settimana, 19-20 e 26-27 maggio.

Nel video le interviste a Franco Mandolesi, Vice Presidente Ordine Medici Provincia di Rimini e Claudio Stefanelli, Direttore Dip. Scienze qualità vita UNIBO.