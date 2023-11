Rimini: in stato d'ebbrezza col “foglio rosa”, pena aumentata

Sono stati 40 i veicoli controllati dalla Polizia locale di Rimini in due differenti posti di controllo - in piazzale Boscovich e in via Circonvallazione Occidentale -, per i quali 15 conducenti sono stati sorpresi con un tasso alcolemico superiore al quello consentito dalla Codice della strada. Per otto di loro è scattata la sola sanzione amministrativa, mentre per i sette il cui tasso superava il limite di 0,8 grammi per litro è stata ritirata immediatamente la patente di guida, con una sospensione da tre a sei mesi, la decurtazione di 10 punti e la multa di 544 euro.

Tra questi è stata fermata una persona che circolava con il “foglio rosa”, violazione che prevede un aumento della sospensione della patente da 4 a 8 mesi e una sanzione di euro 725.

Ad un conducente è stato inoltre accertato un valore di 1,8 grammi per litro, quindi più del triplo di quello consentito; il che ha comportato una sanzione accessoria del ritiro immediato della patente di guida da 1 a 2 anni, la decurtazione di 10 punti e la denuncia in stato di libertà. In questo caso il veicolo, essendo di proprietà del conducente, è stato sottoposto al vincolo del sequestro amministrativo ai fini della confisca.