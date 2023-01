Rimini: incendio in appartamento di anziana

Incendio all'ora di pranzo a Rimini in via Rosaspina 10 in un appartamento al primo piano. Sembra sia di proprietà di un'anziana che nell'abitazione aveva accumulato una moltitudine di oggetti di vario genere. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, due squadre dei Vigili del Fuoco e i medici del 118, ma non ci sarebbero intossicati gravi. Resta il fatto che l'aria si è fatta irrespirabile e alcuni abitanti si sono riversati in strada, mentre altri si sono rifugiati nel tetto della struttura. I vigili hanno prontamente iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme, di cui tutt'ora sono in corso le ultime fasi per riportare l'ambiente in una situazione di normalità.