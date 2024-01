Rimini, incendio in un magazzino a San Vito: intervengono i Vigili del Fuoco [fotogallery]

Erano le 5.10 del mattino quando, in località San Vito di Rimini, un incendio è divampato in un magazzino privato, danneggiando il materiale contenuto all' interno. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti - con un'autopompa serbatoio e un autobotte, per un totale di sette uomini - , riuscendo a contenere le fiamme ed evitando che si propagassero nella falegnameria adiacente. Le condizioni di sicurezza sono state ripristinate dopo circa due ore. Presente sul posto anche la Polizia di Stato.