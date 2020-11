Un incidente sul lavoro è avvenuto mercoledì mattina alla Cooperativa Cento Fiori, in via Portogallo a Rimini. Un operaio è rimasto incastrato con un braccio sotto una pressa. Sul posto il 118 con la Medicalizzata e i Vigili del fuoco per liberare l'uomo. Sul luogo dell'infortunio è intervenuta anche la Medicina sul lavoro, mentre i Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica, sentendo i testimoni.