Rimini, inizia la ricerca di personale: “Da coprire almeno 5mila posti di lavoro”

La ricerca di lavoratori stagionali in Riviera è già iniziata. "Saranno almeno 5mila i posti di lavoro da coprire nella sola città di Rimini", afferma Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi, sulle colonne del Resto del Carlino. Come al solito, almeno negli ultimi anni, tante offerte di lavoro, ma poche richieste: 359, a oggi, le offerte sul portale cercolavoroinhotel.it, aperto da Federalberghi Riccione, ma condiviso anche dalle associazioni di Rimini, Misano e Cesenatico. Si cercano soprattutto addetti alla cucina e per la sala bar, seguiti da camerieri ai piani.

Finora, per Rinaldis, il “decreto flussi” - nato con l'idea di reperire personale all’estero – non ha portato i benefici sperati: "I tempi e le complessità burocratiche sono troppe – spiega – e finiscono per limitare l’impatto di questa opportunità". Le Federalberghi stanno anche provando a sottoscrivere accordi con gli istituti professionali e percorsi con l’università. “Purtroppo – continua la presidente degli albergatori – sentiamo la mancanza di una regia, di un vero punto di incontro tra domanda e offerta".

Per quanto riguarda la poca attrattività del lavoro stagionale per i giovani, Patrizia Rinaldis suggerisce: "Dobbiamo ridare loro le motivazioni, affinché tornino a lavorare nel settore del turismo. Occorre ripensare i contratti, rivedere e ridurre gli orari", precisando che “non si tratta di poca voglia di lavorare”.