Rimini: insediamento abusivo di nomadi nei pressi del Centro "Le Befane"

Lamentele a Rimini per un insediamento abusivo di nomadi nei pressi del Centro “Le Befane”. Nelle ultime ore si sono piazzate diverse roulotte e camper occupando piazzole del parcheggio attiguo alla Multisala un po' come fossero in un campeggio. La presenza è mal tollerata da passanti e frequentatori delle Befane che hanno segnalato la situazione alle redazioni affinché le autorità preposte intervengano per la rimozione dell'accampamento.