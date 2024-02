Rimini: insulta le vigilesse sui social, condannato a multa mille euro

Il tribunale di Rimini ha emesso un decreto penale di condanna ad una multa da mille euro nei confronti di una persona che, attraverso un falso profilo, aveva insultato sui social alcune agenti della polizia locale. A dare notizia del provvedimento è il Comune. La querela era stata presentata dal comandante Andrea Rossi, "per difendere l'onore delle colleghe - spiega l'amministrazione - che troppo spesso sono colpite da questo genere di offese, sempre ingiustificabili e ancora più vili quando si consumano sui social network e usando profili falsi per nascondere la propria identità".

"Certe parole, certi commenti, certi atteggiamenti sono inaccettabili - commenta l'Amministrazione comunale - e vanno sempre stigmatizzati e puniti. Non è più accettabile far finta di niente, o peggio sorridere, davanti a certe parole che mal nascondono ignoranza, mancanza di rispetto, scarsa cultura di genere e profonda maleducazione. Un caso nel quale si è tentata una delegittimazione delle agenti sotto il loro profilo professionale, diffamando con loro l'intero Corpo. Bene ha fatto il Comandante a non far cadere nel vuoto l'ennesimo insignificante insulto che si consuma sul web".