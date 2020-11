Rimini: insulti a sfondo sessuale su Fb a vigilesse, comandante presenta querela

Una querela contro ignoti per diffamazione aggravata. A presentarla, il comandante della Polizia Locale di Rimini alla luce di un commento con insulti rivolto alle vigilesse della città romagnola. La vicenda - spiega una nota del Comune - risale a pochi giorni fa quando al comandante viene segnalato un post su Facebook critico nei confronti dell'operato dei vigili e in un commento le vigilesse vengono apostrofate con un abusato 'epiteto' a sfondo sessuale.





"Ho quindi ritenuto necessario procedere ad una querela contro ignoti spiega il comandante - per difendere l'onore delle colleghe che troppo spesso sono colpite da questo genere di offese, sempre ingiustificabili e ancora più vili quando si consumano sui social network e per lo più usando profili falsi per nascondere la propria identità. Mi riserverò di costituirmi parte civile insieme a tutto il personale femminile del Corpo".

"Certe parole, certi commenti, certi atteggiamenti sono inaccettabili, vanno stigmatizzati sempre e quindi puniti - commenta l'assessore alla Polizia Locale Jamil Sadegholvaad -. È ora di smettere di far finta di niente, o peggio di sorridere, davanti a certe parole che mal nascondono ignoranza, mancanza di rispetto, scarsa cultura di genere e profonda maleducazione".