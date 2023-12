Rimini: investito, 93enne muore dopo 5 giorni d'agonia. Si cerca l'Ape che l'ha travolto

Dopo cinque giorni d'agonia nel reparto di Rianimazione del “Bufalini” di Cesena, Gabriele Mariotti, 93enne di Rimini, è morto a causa delle lesioni riportate in un incidente. Venerdì scorso 1° dicembre, infatti, l'anziano era stato travolto da un'Apecar 50 mentre attraversava via Chiabrera – forse fuori dalle strisce pedonali – nel fare ritorno dalla messa, verso casa. Il conducente del mezzo non si è fermato a prestargli soccorso.

Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia locale per i rilievi, mentre la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Viste le gravi condizioni in cui versava l'uomo dopo l'impatto, i sanitari del 118 che lo hanno soccorso avevano disposto il suo trasferimento al trauma center del nosocomio cesenate dove però il suo cuore ha smesso di battere mercoledì pomeriggio. Ora gli investigatori sono al lavoro per rintracciare l'investitore.