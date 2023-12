Rimini: l'Amministrazione apre i bandi per le concessioni demaniali, "mentre Roma resta ferma"

Balneari: la Giunta comunale di Rimini approva l’atto di indirizzo per la regolarizzazione delle concessioni demaniali marittime alla normativa UE, in scadenza il 31 dicembre 2023. Con la formalizzazione di questo passaggio, si dà quindi mandato agli uffici comunali di predisporre le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni nel 2024. “Questo atto di indirizzo è il frutto di un lavoro durato mesi, – spiegano dall'Amministrazione – con il supporto di consulenti di alto profilo, necessario per la delicatezza del tema e per fornire agli uffici una bussola per orientarsi in un contesto normativo indefinito e confuso, in un’anossia di informazioni e di indicazioni da parte del Governo. Mentre Roma resta ferma, i Comuni – conclude la Giunta - sono obbligati a correre in solitaria”.