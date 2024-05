Parlamento, è scontro sull'autonomia differenziata

Nel video gli interventi in Aula di Alfonso Colucci, deputato Movimento 5 Stelle; Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega; Elisabetta Gardini, deputata Fratelli d'Italia; Simona Bonafè, deputata Partito Democratico

Davanti a Montecitorio il Movimento 5 Stelle, cartelli alla mano, ribadisce che l'autonomia differenziata spaccherà l'Italia e aumenterà solo le disparità tra Nord e Sud, specie in settori chiave come la sanità, ma in Aula le polemiche continuano, e dopo quanto accaduto in Commissione Affari Costituzionali si è mosso anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana, per raccomandare ai presidenti delle Commissioni, “massimo rigore” nella gestione delle fasi e delle votazioni confuse. In Commissione infatti era passato un emendamento dell'opposizione, ma poi l'esito non è stato proclamato. La Lega, che parla di giornata storica, accusa l'opposizione di ostruzionismo. Fratelli d'Italia assicura: non vi saranno disparità. Domani in consiglio dei ministri dovrebbe approdare il nuovo decreto primo maggio: bonus sulle tredicesime per i lavoratori a basso reddito, sgravi per le aziende che assumono, detassazione dei premi di produzione. I nuovi interventi sono illustrati stasera ai sindacati, irritati per la mancanza di una vera trattativa.

