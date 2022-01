Rimini: maltrattamenti e violenza alla moglie, arrestato 35enne

Un 35enne, marocchino, è stato arrestato dalla Polizia di Stato, per violenza sessuale, maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. L'uomo è in carcere dallo scorso 17 gennaio, a conclusione di una veloce indagine della Questura di Rimini, partita dalla denuncia della donna, fuggita di casa col figlio piccolo per sottrarsi all'ennesima aggressione del marito. La donna una volta trasferita in una struttura protetta ha trovato il coraggio di raccontare come il marito fin dal 2015, anno in cui si erano sposati in Marocco, l'aveva sempre maltrattata. Giunta in Italia nell'agosto 2021 con il figlio, le violenze erano continuate con gravi episodi di aggressioni, costretta a subire rapporti sessuali e a rimanere chiusa in casa senza cellulare.