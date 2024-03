Rimini. Molestie a tre studentesse, prof patteggia due anni

Approfittando di dover correggere un compito o leggere un appunto molestava le studentesse. Questo il comportamento che avrebbe avuto in classe un ex professore, di 63 anni, di una scuola superiore di Rimini che oggi, difeso dall'avvocato Sergio De Sio, ha patteggiato in abbreviato una pena di due anni (sospesa) per violenza sessuale su tre studentesse di 17 anni.

Il gup del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha poi disposto a favore di ciascuna delle parti civili un risarcimento di 6mila euro. Il prof, un 63enne riminese, dovrà inoltre prendere parte per un anno ad un corso di recupero terapeutico. Stando all'accusa, l'insegnante, in più occasioni, si era avvicinato al banco delle studentesse e, con la scusa di controllare i compiti, facendosi scudo con un quaderno o con dei fogli, molestava le giovani. A denunciare sono state le stesse studentesse e i fatti si riferiscono al triennio 2019-2021.