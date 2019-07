Rimini: motociclista in gravissime condizioni dopo uno scontro sulla Statale 16

Le immagini dei rilievi

È in condizioni gravissime il motociclista riminese di 48enne che nella tarda serata di ieri si è scontrato, con un impatto tremendo, contro un furgoncino. L'incidente è avvenuto sulla Statale 16, dopo l'incrocio con via Montescudo, dove termina il guardrail. Il piccolo furgone, che viaggiava in direzione nord, ha infatti fatto inversione a U - probabilmente per raggiungere il distributore di benzina che si trova nella corsia opposta -, senza avvedersi dell'arrivo della Triumph bianca che, secondo i primi accertamenti, procedeva nella stessa direzione. La frenata disperata non è servita ad evitare la collisione sulla fiancata sinistra del veicolo. I sanitari del 118, subito accorsi sul luogo del sinistro, hanno stabilizzato il ferito per poi trasportarlo d'urgenza all'“Infermi” in codice di massima gravità. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi e accertare la dinamica.