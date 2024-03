Rimini: movida violenta, due giovani non potranno entrare in centro storico per un anno

“Daspo urbano” per due giovani riminesi che per un anno non potranno recarsi in bar e locali del centro storico di Rimini. La decisione è della Questura.

Il primo era stato arrestato dopo che in un locale della movida aveva minacciato il cameriere con un cacciavite; dovrà anche rispondere di tentata rapina, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Dinamica simile anche per il secondo riminese, reo di aver minacciato i titolari di un locale con un coltello; inoltre su di lui pendevano numerosi reati.

Se non osserveranno quanto imposto, i due giovani potrebbero essere puniti con la reclusione da uno a tre e con una multa fino a 24mila euro.