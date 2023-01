Rimini: muore a 6 mesi di bronchiolite, Ausl dispone autopsia

È morta tra le braccia della madre, una bimba di 6 mesi, poco prima di Natale. Per lei, nonostante le cure prestate in Ospedale, come riporta il Corriere Romagna, non c'è stato nulla da fare. I genitori si erano rivolti al pronto soccorso pediatrico nella notte tra il 22 e 23 dicembre, la diagnosi era stata: bronchiolite, il virus respiratorio sinciziale che colpisce tanti bambini nel periodo invernale, anche sul Titano. La piccola, dopo qualche ora, è morta in seguito ad attacco cardiaco.

L'Ausl Romagna ha disposto l'autopsia per fare luce sulla vicenda, anche se, riporta il quotidiano, 'non ci sarebbe una indagine in corso da parte della Procura riminese'. In ogni caso resta alta l'attenzione per una malattia che colpisce le basse vie aeree "frequente nei bambini sotto i 2 anni di età", ci aveva spiegato Laura Viola, Primario del Reparto di Pediatria di San Marino, e lo scorso anno "con diagnosi ben superiori ai numeri a cui eravamo abituati".