Rimini, nasconde contanti e cocaina in uno scomparto dell'auto: arrestato spacciatore

Nel pomeriggio di ieri, gli uomini della Squadra Mobile in servizio antispaccio nella zona di Miramare hanno fermato un veicolo guidato da un uomo con aria sospetta. Agli investigatori non è sfuggito lo strano rigonfiamento all’altezza del cruscotto nel quale hanno trovato e sequestrato circa una trentina di grammi di cocaina suddivisi in 44 dosi pronte per lo spaccio e circa cinquemila euro in contanti. L’uomo è stato portato in Questura e tratto in arresto. Il Magistrato ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.