Rimini: nessuna positività tra i contatti del piccolo 'focolaio' all'ospedale

Quarantanove nuovi positivi, di cui 36 asintomatici individuati attraverso gli screening regionali. È l’aggiornamento sul coronavirus in Emilia-Romagna. Tra i 49 positivi, si registrano 40 casi nelle province di Parma, Bologna e la Romagna. In particolare, su 13 nuovi positivi riscontrati in provincia di Parma – tutti asintomatici e in isolamento domiciliare – 9 sono lavoratori venuti a contatto con alcuni positivi appartenenti a focolaio in un'azienda cooperativa del mantovano. Sedici in provincia di Bologna (9 asintomatici e in gran parte riferibili a focolai già noti); 11 in Romagna (8 asintomatici e 5 cittadini di Bangladesh e Senegal rientrati dall'estero), di cui 7 nel riminese.

All'ospedale Infermi di Rimini nessuna nuova positività, dopo gli 8 casi dei giorni scorsi. E non si registrano casi nemmeno tra i contatti dei degenti, al di fuori dell'ospedale. Ad effettuare l'indagine, l’Igiene Pubblica di Rimini dell’Ausl Romagna.

Sono stati eseguiti 4.877 nuovi tamponi e 1.611 nuovi test sierologici. I casi attivi sono 1.071. Fortunatamente non si registrano decessi; il numero totale resta quindi 4.269. Trentotto le persone guarite, 23.415 in totale. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 28.755 casi di positività.