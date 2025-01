Rimini: oltre 400mila prodotti contraffatti sequestrati nel 2024

Nel 2024, la Guardia di Finanza di Rimini ha intensificato i controlli contro la contraffazione e la vendita di prodotti non sicuri, sequestrando oltre 400mila articoli contraffatti e 13mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza. Le operazioni hanno coinvolto circa 40 esercizi commerciali della provincia, compresi controlli effettuati durante le festività natalizie. I prodotti non sicuri, privi di etichette con indicazioni sulla provenienza, composizione e corrette modalità d’uso, rappresentavano un rischio per i consumatori, in particolare i giocattoli, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute. Tra i beni sequestrati, spiccano giocattoli, calzature, accessori per abbigliamento e bigiotteria, spesso oggetto di contraffazione.